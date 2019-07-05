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Palandöken vatandaşı uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sezonu nedeniyle vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.

Palandöken vatandaşı uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sezonu nedeniyle vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.

05 Temmuz 2019 Cuma 01:25
Palandöken vatandaşı uyardı

Altının bilinir ve güvenilir kuyumcudan alınması gerektiğini söyleyen Bendevi Palandöken, bu yıl düğün sezonunda altın fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini ve dolandırıcıların yine iş başına geçtiğini belirtti.

Düğünlerin vazgeçilmesi altının fiyatı yükselince dolandırıcıların piyasaya sahre altın sürmekte gecikmediğini anlatan TESK Başkanı Palandöken; “Bu tür haberlere üzülen ve mesleğini layıkıyla yapan kuyumcu esnafımız, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığı her fırsatta dile getirmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken çok titiz davranmalı. Hediyelik altın alanların ve altına yatırım yaparak birikim yapanların hayal kırıklığına uğramaması için bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafı tercih edilmeli” dedi.

Her yıl düğün sezon ile birlikte altına talebin arttığını, altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, geçen yıl 311 TL olan altın fiyatının bu yıl 411 TL olduğunu, bir yılda altının fiyatının yüzde 36,5 oranında arttığını ve bu nedenle vatandaşın düğüne eli boş gitmemek için gram altına yöneldiğini bildirdi.

Altın fiyatlarının cep yakmasını fırsat bilen sahtekarların her yıl olduğu gibi yine iş başında olduğunu belirten Bendevi Palandöken; “Özellikle düğünlerde gelin ve damadın takı kesesinden sahte altın çıktığı haberleri basında sıkça yer alıyor. Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı. Artık ülkemizde kimse sahte altın yüzünden mağdur olmamalı. Altın almanın da satmanın da titizlikle yapılması gereken bir alışveriş olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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