Palandöken, “Ülkemizde tasarruf oranı her yıl düşüyor”

“TASARRUF GELECEĞİMİZİ GARANTİYE ALMAKTIR”

Küçük yaşlardan itibaren tasarruf alışkanlığı edilmesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geleceğimizi garantiye almak, önce aile bütçemize daha sonra ekonomimize katkıda bulunmak için tasarruf yapmak, hem ahlaki hem dini açıdan hepimizin sorumluluğu. Küçük yaşlardan itibaren edinilmesi gereken bir alışkanlık. Giyecek yeteri kadar ayakkabımız varken, bir çeşit daha almamak, lüzumsuz ise ışığı kapatmak, akıtan su vanalarını değiştirmek, kullanılmayan fişleri prizden çekmek, iki ekmek yetiyorken üçüncüyü almamak, düzenli olarak kumbara sistemi gibi birikim yapmak gibi daha onlarca örnekleri çoğaltabileceğimiz tasarruf yöntemi var. Hem enerji hem gıda hem para konularında tasarruf, büyük çapta düşünüldüğünde ülkelerin cari açıklarına kadar etkisi olan, basit ama etkili bir yöntem” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE TASARRUF ORANI HER YIL DÜŞÜYOR”

Geleceğini düşünen herkesin tasarruf bilinci edinmesi için Dünya Tasarruf Günü’nü beklememesi gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Herkesin tasarruf bilincine sahip olması için 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nü beklemesi gerekmiyor. Özellikle de pandemi sürecinde har vurup harman savurmamak gerektiğini, gıdaya ulaşımın, kazancın, birikimin önemini tüm dünya olarak fark ettik. Ülke olarak da bu bilinçle hareket etmeliyiz. TÜİK verilerine göre tasarruf oranımız 2017’de yüzde 15’ken 2018’de yüzde 14’e, 2019’da ise bu oran yüzde 13 olarak belirlendi. Oran yükselmesi gerekirken düşüyorsa, tasarruf bilincimiz azalıyor demektir. Kendi bütçemiz, çocuklarımızın geleceği, ülkemizin ekonomisi, enerji kaynaklarının sürekliliği için topyekûn bir tasarruf bilincine sahip olmamız şart” şeklinde belirtti.