Palandöken, “Okul alışverişlerinde ciro düşük”

“VELİLER OKUL ALIŞVERİŞLERİNİ ERTELEMİŞ DURUMDA”

Ülkemizdeki tüm sektörlerin korona virüs salgınından olumsuz etkilendiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüs salgını doğrudan ve dolaylı yollardan tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Okulların 16 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim-öğretime ara vermesiyle birlikte okul kantinleri, servis araçları, kırtasiyeciler ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler zor günler geçiriyor. 21 Eylül’e ertelenen yeni yüz yüze eğitim-öğretim yılının başlayıp başlamayacağı henüz tam olarak kesinleşmediği için veliler okul alışverişlerini ertelemiş durumda. Okula başlayan öğrencilerin olmazsa olmazı kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi birçok üründe beklenen satışlar henüz gerçekleşmedi” diye konuştu.

“EĞİTİM SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL”

Okul araç ve gereçleri satanların, kantincilerin ve okul servis aracı işletmelerinin Covit-19 pandemi hastalığında yaşanan artışlar sebebiyle akıbetinin belirsiz olduğunu söyleyen Palandöken, “Sezonluk olarak iş yaparak geçimini idame ettirmeye çalışan çok sayıda iş yerinin akıbeti okulların açılmasına bağlı. Vaka sayılarının son zamanlarda artması ve bazı illerde ilave tedbirlerin hayata geçirilmesiyle okulların açılma tarihinin yeniden ertelenebileceği akıllara geliyor. Uzaktan eğitimde dersler online olarak sürdürüldüğü için okul kıyafetlerine ve birçok araç gerece eskisi kadar ihtiyaç duyulmuyor. Aylardır iş yapamayan kırtasiyeci esnafımız maddi imkansızlıklar ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle ne yapacağını bilemez durumdalar. Diğer sektörlerde olduğu gibi kırtasiyeci esnafımız da Bağ-kur, SSK, vergi, kira ve piyasaya olan borçlarını ödeyemiyorlar. Eğitim sektöründeki işletmelerin akıbetleri belli değil” şeklinde konuştu.