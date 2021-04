Palandöken, “Esnafımız ramazan alışverişleri için hazır”

“BU YIL HER ZAMANKİNDEN DAHA HAREKETLİ BİR ALIŞVERİŞ OLACAK”

İftarlarımızı her gün evlerimizde açacağımızı, dolayısıyla alışveriş listelerinin kabardığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemi tedbirleri gereği yiyecek içecek hizmet sektörünün kapalı olacağı, yalnızca evlere servis ya da gel-al usulü çalışacağı göz önüne alındığında evlerde daha fazla zaman geçirilecek. Bununla birlikte iftar çadırları, aşevleri gibi Ramazan ayına özel toplu yemek alanları olmayacağından, tüm iftarlarımızı evlerimizde açacağız. Dolayısıyla evde tüketim her zamankinden fazla olacak. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yoğunluk veya hareketliliğin daha fazla olmasını bekliyoruz” şeklinde belirtti.

“MERDİVENALTI ÜRÜNLER DEĞİL ESNAFIMIZ TERCİH EDİLMELİ”

Vatandaşın alışveriş için ucuz ve kalitesiz merdivenaltı ürünleri değil esnafı tercih etmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Esnafımız da Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Bakliyattan salçaya una, tatlıdan yufkaya, çaydan makarnaya her türlü ihtiyaç listesinde öncelikle fiyat kriteri başı çekiyor. Fakat ucuz olsun diye de merdivenaltı alışveriş yapılmamalı. Kaliteli ve lezzetli ürünler için esnafımız tercih edilmeli” diye konuştu.