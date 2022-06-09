Palabıyık’ta şükür kurbanı

Köy Muhtarlığı ve Büyük Palabıyık Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonu, köy halkının da katkıları ile düzenlenen yağmur duası ve kurban buluşmasında 16 adet kurban kesilerek lokma paylaşımı yapıldı. Yılın bereketli ve dengeli bir şekilde yağışlı geçmesi için dua eden köylüler, kurbanlar keserek birlik-beraberlik yemeği düzenledi.

Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen, “Köylümüzün adadığı 16 adet küçükbaş hayvanı kurban ederek yemeklerimizi hazırladık ve misafirlerimize, köylümüze sunduk. Dualarımızın kabulü için ellerimizi Allah’a açtık. Yemeklerimizin hazırlanmasında ve servisinde emeği geçen başta herkese teşekkür ederiz” dedi.

Duanın ardından hep birlikte yemek yiyen köylüler kazasız-belasız, bereketli bir yıl, bol ürün ve dengeli bir yağış dileğinde bulundular.

BAŞARIR’A YOĞUN İLGİ

CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Palabıyık Köyü’nde şükür kurbanı buluşmasına katıldı. Kurban yemeğine; CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz Semiz ile CHP ve İYİ Parti İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre köylerin muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köy halkı katıldı.

Milletvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindekiler, köy halkı ile sohbet ederek, şükür kurbanının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “aydınlık dolu yarınlar” temennisini paylaştı. Milletvekili Başarır, halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, sevgi gösterileri arasında uğurlandı.



(Haber Merkezi)

