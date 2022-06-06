Ozulu, Erkoç ve Tuluk’un isimleri yaşatılacak
Belediye Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısında kentin kültür ve sanat hayatına yön verenlerin isimlerinin yaşatılmasına karar verildi.
Güncel 06.06.2022, 23:56 07.06.2022, 00:12
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Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde Çorum’un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Abdülkadir Ozulu, Hasan Tuluk ve Ethem Erkoç’un isimlerinin bazı park, cadde ve sokaklara verilmesine ilişkin gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.
(Nurdan AKBAŞ)
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