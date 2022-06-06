Ozulu, Erkoç ve Tuluk’un isimleri yaşatılacak

Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde Çorum’un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Abdülkadir Ozulu, Hasan Tuluk ve Ethem Erkoç’un isimlerinin bazı park, cadde ve sokaklara verilmesine ilişkin gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

(Nurdan AKBAŞ)

