Öztürk: "HİTÜ, genç ve dinamik bir üniversite"

Moderatörlüğünü Sezen Yüce'nin yaptığı, Süleyman Beledioğlu'nun uzman olarak katıldığı “Eğitim Editörü” programının konukları Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk: “Gündemi, günceli, teknolojiyi ve heyecanı yakalama anlamında müthiş bir akademik kadro ve güçlü Ar-Ge altyapımızla faaliyetlerimiz sürüyor” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin ülkemizdeki en genç üniversitelerden bir olduğunu ve 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 14. sırada yer aldığın ifade eden Prof. Dr. Öztürk, HİTÜ’nün genç ve dinamik bir üniversite olduğunu vurgulayarak bu noktada bu özelliğimizin katkı ve etkilerinin görüldüğüne dikkat çekti. Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, “Özellikle araştırma-geliştirme noktasında, gündemi, günceli, teknolojiyi ve heyecanı yakalama anlamında müthiş bir akademik kadro ve güçlü Ar-Ge altyapımızla faaliyetlerimiz sürüyor” diye konuştu.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk, üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerindeki başarısının temel kaynağının burada yürütülen lisansüstü eğitim olduğuna dikkat çekerek “Bu noktada 12 doktora ve 41 yüksek lisans programımız bulunuyor. Aynı zamanda sayısı 20’ye ulaşan ve sektör, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, BAP ve OKA projeleriyle önemli çalışmalar yapan uygulama ve araştırma merkezlerimizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında yapılan çalışmalara değinen Öztürk, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarımızın kalp cerrahisi, kanser operasyonları ve ülkemizde nadir merkezlerde yapılabilen kornea nakli başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade ederek “Aynı zamanda uluslararası akreditasyona sahip Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HÜBTUAM) çalışmalarıyla yerli ve milli sağlık teknolojileri alanına önemli katkılar sağlıyor” dedi.

“SPOR POTANSİYELİMİZİ ÜLKEYE KAZANDIRIYORUZ”

Hitit Üniversitesi’nin şampiyonlara sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öztürk, “Spor alanında şampiyonlarımız var. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemize bronz madalya kazandıran Fatih Erdin ve geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonu olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ülkemizi temsil edecek olan Necati Er, hem Üniversitemizi hem de ülkemizi temsil ediyorlar. Biz bu potansiyelimizi hem bölgemize hem de ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

7+1 EĞİTİM MODELİ

Prof. Dr. Öztürk, öğrencilerin öğretim elemanlarıyla birlikte proje çalışmalarında yer aldığını belirtti. Çorum’un başta makine ve savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarında da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Rektör Öztürk, öğrencilere daha da istihdam odaklı bir çerçeve çizmek adına HİTÜ’de 7+1 Uygulamalı Mühendislik eğitiminin uygulanacağını belirterek 7 dönem teorik eğitimi alan öğrencinin son döneminde uygulamalı eğitim için iş yerinde olacağını açıkladı.

yanı sıra ülkemizin 2023 vizyonundaki yerlileşme ve millileşme çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin öğretim elemanlarımızla birlikte proje çalışmalarında yer aldıklarını vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin TÜBİTAK bölge birincisi olduklarını hatırlattı.

“NEDEN HİTİT ÜNİVERSİTESİ?”

Programda aday öğrencilere ve ailelerine seslenen Prof. Dr. Ali Osman Öztürk. “Şehriyle bütünleşmiş, şehrin tek üniversitesi olmasının bütün avantajını kullanan, öğrencilerine güvenli, ulaşılabilir, erişilebilir bir üniversite sağlayan, araştırma geliştirme faaliyetleriyle öğrencilerimize lisans eğitiminden itibaren istihdam odaklı bir çerçeveye yaklaştıran, burs imkanları ve yarı çalışma imkanlarının çok olduğu, ara eleman değil ana eleman yetiştirme kapasitesine sahip olan genç, dinamik bir üniversitede; gençlerin dinamizme katkı sunması ve aynı zamanda bu dinamik yapı içerisinde kendilerini mezuniyet sonrası yetiştirebilen bir bireyler olması adına hem ailelerini hem de öğrencilerimizi Çorum’un köklü tarihi, gastronomisi ve güzellikleriyle buluşmaya ve Hitit Üniversitesi’nde bu imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)