Öztekin: “Yardımları gerçek sahiplerine ulaştırıyoruz”

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, dernek olarak hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü vazifesi gördüklerini anlattı.

Yapılan yardımlar çerçevesinde acil ihtiyacı olanları önceleyerek sınıflandırma yaptıklarını belirten Öztekin, “Biz şuna dikkat ediyoruz. Ne yazık ki, muhtaç durumda birçok insan var. Hayırseverleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için biraz daha ayrıntılı araştırma yapıyoruz. Gayemiz hayırseverin Allah rızası için verdiğini gerçekten hak sahibi olana ulaştırmaktır. Bize başvuru yapan aileleri öncelikle olarak evlerini ziyaret ederek hem kendilerini yakinen tanımış oluyoruz hem de ihtiyaçlarını tam belirlemiş oluyoruz. Muhtaçları rencide etmeden yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yardım yaparken muhtaçları rencide etmediklerini vurgulayan Öztekin, “Hayırseverler gönül rahatlığıyla bize yardımlarını ulaştırabilirler. Hayırseverlerin yaptığı yardımları can-u gönülden ve bir vebal olarak bilip yardıma muhtaç olanlara ulaştıracağız, ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Alaca’nın merkez ve köylerine ve Çorum merkezdeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyeceklerini ulaştırdıklarını belirten Öztekin, “Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Soğuk kış aylarında yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenabı Allah’ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

