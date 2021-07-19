Özsaçmacı’dan bayram mesajı

Bayramların insanlar arasındaki sevgi, dayanışma ve toplumsal hoşgörünün çoğaldığı, küslük ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı önemli günlerden olduğunu hatırlatan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı tüm Çorumluların bayramını en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Tüm dünyada etkili olan covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlere uymaya devam edelim. Her türlü farklılığı bir kenara bırakarak fiziki olarak birbirimize sarılmadan gönül birlikteliğimiz ile kenetlenelim. Sağlık, mutluluk ve huzurla birbirimize yeniden sarılabileceğimiz nice bayramlar dileği ile tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum”

(Aliye ÖNCEL)

