Özsaçmacı Ramazan Bayramı’nı kutladı

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı uğurlayıp, Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşadıklarını belirten İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı tüm Çorumluların, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Özsaçmacı mesajında; “Ramazan Bayramımızın, milletimize ve memleketimize, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Bayram Sofrası etrafında hep bir arada oturabileceğimiz nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ve koronasız bayramlara erişebilmeyi diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

