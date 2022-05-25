Özsaçmacı: “Çorum’un hayallerini ziyan etmişler”

“28 yıldır aynı düşüncenin 21 yıldır da aynı partinin yönettiği bir belediye kendinden öncekileri yönetememek ve zarara uğratmakla itham ederek neyi anlatmak istemektedir?” dişe soran Özsaçmacı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“20 yıldır ülkeyi 28 yıldır belediyeleri yöneten iktidar halkın reyini hoyratça harcayıp kendi iç hesaplaşmalarında halkın iradesi ile dalga geçmektedir.

Al birini vur ötekini misali. Radyo, televizyon, gazete, dergi, her bir şey meydanda sergi var sergi. Esnafa çiftçiye koy peşin vergi. Şimdi görüyoruz ki envaı çeşit şeyler yayıyorlar. Anlaşılıyor ki mızıkçılık yapmak için gereken hamlelerin alt yapısını bu tarz söylemlerle hazırladıklarını görmekteyiz. Bu nedenlerle Çorumlu hemşerilerimi uyarmak bizim vazifemizdir.

Ak Parti belediyeleri bir birine silsile yolu gibi devir ederken demek ki borç ile batak ile devam ediyorlar. Sayın belediye başkanının taraf olduğu sendika genel kurulunda sarf etmiş olduğu beyanlarını kamuoyunda açarak aydınlatmalıdır. Çorumlu hemşerilerimizde ekseriyetle bunları bilmelidir. Yıllardır zarar eden bir belediyeyi devraldığından bahseden sayın belediye başkanı kendi partisinin yönetimini açıkça anlatmaktadır. Görünen o dur ki Ak Parti dönemi bitiyor. Hepsi birden ben orda değildim, ben yapmadım, ben çalmadım, ben onlardan değilim, onlar çaldı demek için sıraya girmiş durumundalar. Hem iktidardan hem de belediyeden gidişleri yakındır.

Ünlü bir atasözü derki, ‘batan gemiyi ilk fareler ter keder; ama farenin gemiyi terk ederken kaptana hadi birlikte çıkalım dediğini ilk kez görmekteyiz.

Kampanya dönemi geldi-geçiyor. Uyuma hemşerim fırsat kaçıyor. Bunlar çatır-çatır ihale alıyor.

Sabrı tükenmiş, yorgun düşmüş milletimiz umudunu kesmesin! Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek ulaşacağımız, Güven, huzur ve yepyeni umutlarla uyanacağımız İYİ Parti iktidarına, o güneşli ve kutlu güne az kaldı.” (Haber Merkezi)

