“Özlemle anıyoruz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83. yılında buruk ve yüreklerdeki özlem ile andıklarını ifade etti.

TDP İl Başkanı Erenler, Ulu Önder Atatürk’ün, tüm hayatını ulusun bağımsızlığına adayan, milleti ile birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak ulusun kötüye giden yazgısını ve tarihin akışını değiştiren, inkılaplarla halka çağdaş bir devlet ve cumhuriyet armağan eden, yaşadığı çağa damgasını vuran örnek bir lider olduğunu kaydetti.

Atatürk'ü anmak kadar onun fikirlerini, ideallerini anlamanın da önemli olduğunu söyleyen Engin Erenler, Atatürk'ü anmak ve anlamanın en güzel yolunun, gösterdiği hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşmak, uygarlık yarışında daha ileri adımlar atmak, Cumhuriyet'i ve onun değerlerini her koşulda korumak, ilke ve inkılaplarını tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)

