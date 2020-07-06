Özlem Sir Gavaz Dil Tarih’e gidiyor
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü’ne atandı.
Güncel 06.07.2020, 20:09
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Hitit Üniversitesi ile ilişiğini kesen Doç. Sir Gavaz, DTCF’ye atama kararını da tebellüğ etti.
Gerek akademik, gerekse kültürel anlamda son derece aktif görevler üstlenen ve Hitit uygarlığının tanıtımına katkı sağlayan Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz’ın yeni görevi, kendi kariyeri adına daha ileri bir aşama teşkil etmekle birlikte, Çorum adına kayıp olarak niteleniyor.
ÇORUM HABER, Çorum’la ilişiğini kesmeyecek olan Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz’ı kutlar, yeni görevinde de başarılarının devamını diler.
(Haber Merkezi)
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