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Özkubat’tan esnafa “işgal” uyarısı

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, odaya kayıtlı kahvehane ve çay ocağı işletmecilerini işgal konusunda uyardı.

Özkubat’tan esnafa “işgal” uyarısı

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, odaya kayıtlı kahvehane ve çay ocağı işletmecilerini işgal konusunda uyardı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:20
Özkubat’tan esnafa “işgal” uyarısı

Çorum Belediyesi Zabıta ekiplerinin yakın zamanda denetim ve kontrollerini sıklaştıracağına dair bilgi aldıklarını ifade eden Özkubat, bu konuda esnafın daha duyarlı olmasını ve herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya gelmelerini istemediklerini söyledi.

Yaya kaldırımlarının işgali yüzünden yayalarında yürümekte zorlandığını kaydeden Oda Başkanı Özkubat, kaldırımları kullanamayan vatandaşların yolda yürümek zorunda kaldıklarını, yolda yürümek zorunda kalan vatandaşların da hayatlarını tehlikeye attıklarını dile getirdi.

Tüm oda üyesi esnafını çevreye saygılı olmaya çağıran Nesimi Özkubat, “Konuya şimdiden duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederim. Henüz harekete geçmemiş esnafımızın da uygulamaya destek olacağına yürekten inanıyorum. Hiçbir oda üyesi esnafımın bu konuda mağduriyet yaşamasını istemiyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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