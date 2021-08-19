Özhaseki başkanlarla görüştü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki Çorum’da partisinin belediye başkanları ile biraraya geldi.

Belediye tarafından hayata geçirilen Engelsiz Kafe, Çokİş hizmet bürosu, Millet Kıraathanesi, ÇORBİS, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Bedesten ve Yeraltı Otoparkı Tarihi Dikiciler Arastası Restorasyonu, Saat Kulesi Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Velipaşa Hanı Restorasyonu’nu inceledikten sonra Anitta Otel’de başkanlarla buluştu.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda ilk olarak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve Birim Amirleri ile buluşan Özhaseki ilimizdeki çalışmalar ve projelerle ilgili bir brifing aldı. Özhaseki ayrıca diğer AK Partili Belediye Başkanları ile de buluşarak çalışmalarını, görüşlerini ve taleplerini dinledi.

İstişare toplantısında AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İlçe Başkanları ile İlçe Belediye Başkanları hazır bulundu.(Süleyman ERDEN)

