“Özgür ve bağımsız medya için her zaman yanınızda olacağız”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Özsaçmacı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli basın çalışanları, mensupları varlığınız ve yaptığınız görevin çok değerli olduğunun bilinci ile sizleri tebrik ediyorum. Milletimizin gözü, kulağı ve vicdanı olan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile özgür ve bağımsız medya için her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha ilan ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

