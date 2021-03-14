Özel Pınar, 10 ildeki okulları ile büyümeye devam ediyor

Özel Pınar, şu anda, 10 il, 18 kampüs, 34 şube, 412 sınıf ve 20 bini aşkın mezun rakamlarına ulaşmış bulunuyor. “Köklü geçmiş, güçlü gelecek” sloganıyla eğitime hizmetlerini sürdüren Pınar, Çorum’u dışarıda en iyi tanıtan kurumlardan biri haline geldi.



Özel Pınar’ın Çorum’daki eğitim kurumlarından Pınar Teknoloji, Tasarım, İnovasyon ve Sağlık Koleji Müdürlüğü’ne İsmail Madan’ın atandığı bildirildi. Oğuzlar kökenli olan İsmail Madan, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra 2019 Ağustos’unda emekli olup, Pınar bünyesinde Çözüm Gençlik Akademi Kurs Merkezi Müdürü oldu. Bu görevden de şimdiki görevine atandı.



Pınar İlköğretim Koordinatörlüğü görevine ise Hasan Tay getirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Hasan Tay, İzmir’in saygın iki özel okulunda müdür yardımcılığı ve müdürlük yaptıktan sonra Pınar’ın Silmkent Kampüsü’ne Genel Koordinatör oldu.

(Haber Merkezi)