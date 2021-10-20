“Özel Kalplerin Rengi” sanatseverleri buluşturdu

Serginin açılış törenine Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Türkiye Sakatlar Konferederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı M. Fatih Gök, ÖNDER İl Temsilcisi Ayhan Boyraz ve çok sayıda özel öğrenci ve aileleri katıldı.



Programın sunuculuğunu İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yaparak konuşmasında sanatın öneminden bahsetti. Bıyık ayrıca sergi süresince Türk Sanat Müziği ve Musiki konseri icra etti.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Kubalı; “Sanat insan olmanın, dünya vatandaşı olmanın yaratıcılığın, duyarlılığın, üretmenin, inceliğin güzel olan her şeyin buluştuğu noktadır. Sanat, insanı insan yapan en güzel niteliktir. İnsanlar belki bürokraside, iş hayatında bir yerlere gelebilirler. Fakat herkes sanatçı olmaz” dedi.



Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatla olan düşüncelerine değinen Dr. Hakan Kubalı, “Sanatı kadının yapması ayrı bir olaydır. Kadınlar Türkiye Cumhuriyeti’nin sahipleridir. Kadınlara imkân tanındığında başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Hocamız engelli öğrencilerimiz için bu sergiyi yapmış. Hepimiz engelliyiz. İnsan olan herkeste kusurlar var. Engelli olmak topluma daha çok katılmak anlamına geliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.



Belediye olarak sanata ve kültüre önem verdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Candan da: “Sanat Galerimiz de bunun göstergesidir. Bu sergiden elde edilen gelir maliyet çıktıktan sonra engelli kardeşlerimize verilecek. Güler Hocamız pandemiyi değerlendirerek böyle güzel bir çalışma yaptı. Biz kendisinin ve sanata emek veren herkesin Çorum Kent Konseyi olarak destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kordelası protokol üyeleri tarafından kesildi. Resim Öğretmeni Güler Gök eserleri ile ilgili protokol üyelerini bilgilendirdi. Sergi sonunda Vali Yardımcısı Hakan Kubalı tarafından Güler Gök’e çiçek hediye edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

