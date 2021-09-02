Özel İdare’ye 1 milyon 178 bin liralık borçlanma yetkisi

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Karahacip köyünün içme suyu ve kanalizasyon şebeke yenileme işi için hazırlanan proje görüşüldü. Toplam maliyeti 2 milyon 678 bin lira olan projenin 1.5 milyonluk bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe olarak kullanılacak. Kalan kısmı için ise İller Bankası’ndan kredi kullanılacak. Söz konusu kredi için Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’a yetki verildi. Yapılan oylamaya İskilip AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Yağlı red oyu verirken, diğer üyeler ise “evet” oyu vererek ilgili gündem maddesini kabul etti. (Taner ŞİMŞEK)