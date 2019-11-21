Özel İdare’nin performans planı ve mali bütçesi kabul edildi

İki konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporları Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı okudu.

Bütçeyle ilgili bazı kalemlerden diğer kalemlere aktarma yaptıklarının altını çizen Yağlı, 100 milyon liralık bütçeden Özel Kalem’e 600 bin, Hukuk Müşavirliği’ne 659 bin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 11 milyon 898 bin, Encümen Müdürlüğü’ne 1 milyon 734 bin 580, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne 29 milyon 786 bin 37, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne 130 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 10 milyon 303 bin, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne 22 milyon 462 bin 473, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 462 bin 500, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 1 milyon 900 bin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 5 milyon 690 bin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 475 bin lira, Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne 645 bin, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne 8 milyon 609 bin 035 lira ayrıldığını bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)