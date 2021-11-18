Özel İdare’nin performans planı kabul edildi

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı performans planı ve mali bütçesi oylanarak kabul edildi.

İki konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporları Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı okudu.

Bütçeyle ilgili bazı kalemlerden diğer kalemlere aktarma yaptıklarının altını çizen Yağlı, 19 milyon liralık yatırım bütçesini de 30 milyona çıkardıklarını bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)

