Özel İdare’nin performans planı kabul edildi
Güncel 18.11.2021, 19:40
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İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı performans planı ve mali bütçesi oylanarak kabul edildi.
İki konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporları Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı okudu.
Bütçeyle ilgili bazı kalemlerden diğer kalemlere aktarma yaptıklarının altını çizen Yağlı, 19 milyon liralık yatırım bütçesini de 30 milyona çıkardıklarını bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)
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|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
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|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
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|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
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|16
|11. Altay
|12
|16
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|12
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|15
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|12
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|12
|10
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|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
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|12
|27
|2. Ümraniye
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|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
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|11
|22
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|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6