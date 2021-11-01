Özel İdare’nin 2022 tahmini bütçesi 154 milyon 250 bin

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında İl Özel İdaresi’nin bütçe görüşmeleri başladı. Özel İdare’nin 2022 yılı tahmini bütçesinin 154 milyon 250 bin lira olduğu açıklandı.

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları başladı. Meclis, Mehmet Bektaş’ın başkanlığında İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Toplantının ana gündemini bütçe oluşturdu. 2022 yılı için 154 milyon 250 bin liralık bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

