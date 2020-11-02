Özel İdare’nin 2021 yılı bütçesi 100 milyon

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları başladı. Meclis, Osman Günay başkanlığında İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Toplantının ana gündemini bütçe oluşturdu. 2021 yılı için 100 milyon liralık bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

MECLİS’TEN İZMİR MESAJLARI

Öte yandan toplantıda İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki deprem de gündeme geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da birer konuşma yaparak hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Meclis toplantısına katılarak 2021 yılı mali bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

(Haber Merkezi)