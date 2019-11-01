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Özel İdare’nin 2020 bütçesi 100 milyon lira

İl Genel Meclisi’nde 2020 yılı bütçe tasarısı görüşmelerine başlandı. 20 gün sürecek olan toplantılar kapsamında dün 2020-2024 yılı stratejik planına uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı performans programı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince İl Özel İdaresi‘nin 2020 Mali yılı bütçesi görüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde performans planı ve mali yıl bütçesi incelenmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Özel İdare’nin 2020 bütçesi 100 milyon lira

İl Genel Meclisi’nde 2020 yılı bütçe tasarısı görüşmelerine başlandı. 20 gün sürecek olan toplantılar kapsamında dün 2020-2024 yılı stratejik planına uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı performans programı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince İl Özel İdaresi‘nin 2020 Mali yılı bütçesi görüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde performans planı ve mali yıl bütçesi incelenmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

01 Kasım 2019 Cuma 23:00
Özel İdare’nin 2020 bütçesi 100 milyon lira

Yapılan açıklamada 2020 yılı mali bütçesinin 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamalara göre bütçe dağılımının şöyle olması planlanıyor:

“Özel Kalem 600 bin, Hukuk Müşavirliği 659 bin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11 milyon 898 bin, Encümen Müdürlüğü’ne 1 milyon 734 bin 580 lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 29 milyon 786 bin 37 lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 130 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğü 10 milyon 303 bin lira, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 22 milyon 462 bin 473 lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 462 bin 500 lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 1 milyon 900 bin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5 milyon 690 bin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 475 bin lira, Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 645 bin lira, Strateji Geliştirme Müdürlüğü 8 milyon 609 bin 035 lira.

(Erkan BAYATLI)

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