Özel İdare’nin 2019 yılı bütçe geliri 235,5 milyon

Kaplan okuduğu raporda Alaca İlçe Özel İdaresinin kesin hesabının 2.773.096,44 lira, Bayat’ın 1.260.544,24 lira, Boğazkale’nin 794.883,59, Dodurga Özel İdaresinin 598.259,06, İskilip’in2.491,539,81, Kargı’nın 1.854.408,45 lira, Mecitözü’nün 1.707.794,95 lira Ortaköy’ün 719.467,06 lira Osmancık’ın 2.136.309,20, Sungurlu’nun 3.824.034,95 lira, Uğurludağ’ın 1.022.713,60 lira, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 725.272,69 lira, Hukuk Müşavirliğinin 679.480,88 lira Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.136.940,99 lira, Encümen Müdürlüğü’nün 1.527,257,17 lira, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 74.121.302,60 lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 1.239.306,16 lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.309.956,03 lira, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 51.280.304,85 lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 722.202,86 lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 9.607.254,38 lira, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15.356.781,31 lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 1.718.088,29 lira, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.443.168,96 lira, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 5.914.868,65 lira olmak üzere gerçekleşen bütçe gideri toplamının 239.965.237,17 lira bütçe geliri toplamının ise 235.481.332,14 lira olduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)