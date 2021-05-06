Özel İdare’den akülü tekerlekli sandalye teslimi
İl Özel İdaresi ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye teslimlerini sürdürüyor.
Güncel 06.05.2021, 21:57
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İl Özel İdaresi tarafından son olarak Mustafa Civelek isimli vatandaşa tekerlekli sandalyesi teslim edildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada İl Özel İdaresi tarafından ilimiz merkez ve ilçelerindeki engelli vatandaşların taleplerine göre akülü ve manuel tekerlekli sandalye bağışlarının sürdüğü kaydedildi.
Bu kapsamda Çorum’un Laçin ilçesinde ikamet eden Mustafa Civelek adlı kişiye de tam teşekküllü hastaneden alınan “akülü tekerlekli sandalye kullanması uygundur” sağlık raporuna istinaden tekerlekli sandalye bağışlandığı bildirildi.
(Haber Merkezi)
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