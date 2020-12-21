Özel İdare’den 2020’de 201 kilometrelik asfalt

Bunlardan 49.5 km’si 1. kat ve 65.9 km’si 2. kat asfalt sathi kaplama olmak üzere İl Özel İdaresi yatırım programlarından yapılırken, 6.7 km bitümlü sıcak karışım, 57.3 km 1. kat ve 11.8 km 2. kat asfalt sathi kaplama ise KÖYDES yatırım programlarından yapıldı. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yapılan bu çalışmalarda toplam 18.543.210,00 lira harcandı.

(Haber Merkezi)