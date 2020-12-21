Özel İdare’den 2020’de 201 kilometrelik asfalt
Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri tarafından 2020 yılında idarenin yol hizmet ağında bulunan köy yollarına asfalt yapım çalışmaları kapsamında toplamda 6.7 km bitümlü sıcak karışım (BSK) ve 184.5 km asfalt sathi kaplama olmak üzere 201 kilometrelik asfalt yapıldı.
Güncel 21.12.2020, 20:30
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Bunlardan 49.5 km’si 1. kat ve 65.9 km’si 2. kat asfalt sathi kaplama olmak üzere İl Özel İdaresi yatırım programlarından yapılırken, 6.7 km bitümlü sıcak karışım, 57.3 km 1. kat ve 11.8 km 2. kat asfalt sathi kaplama ise KÖYDES yatırım programlarından yapıldı. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yapılan bu çalışmalarda toplam 18.543.210,00 lira harcandı.
(Haber Merkezi)
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