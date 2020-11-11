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Özel İdare’de Ata’ya saygı

Çorum İl Özel İdaresi yönetici ve çalışanları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında andı.

Güncel 11.11.2020, 19:56
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Özel İdare’de Ata’ya saygı

İl Özel İdaresi personelinin katılımı ile yapılan anma etkinliği idare bahçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirildi.

10 Kasım günü saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma programı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona ererken, gönderdeki Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Anma etkinliği ile ilgili yapılan açıklamada; “82. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anarken silah arkadaşlarını, Anadolu'yu bize vatan olarak kazandıran bütün kahramanları, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

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