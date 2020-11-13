Özel İdare Hukuk Müşavirliğinin bütçesi 508 bin lira

Meclis üyelerine bilgi veren Av. Gizem Ermiş, hukuk müşavirliğinin 2021 bütçesi için 508 bin istendiğini ifade etti.

Ermiş, mahkeme harç ve giderleri için 500 bin, kırtasiye alımları için 4 bin, baskı ve cilt giderleri için 2 bin, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları için de 2 bin lira gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)