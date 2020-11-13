Özel İdare Hukuk Müşavirliğinin bütçesi 508 bin lira
İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçe görüşmeleri Hukuk Müşavirliği bütçesinin görüşülmesi ile devam etti.
Güncel 13.11.2020, 21:30
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Meclis üyelerine bilgi veren Av. Gizem Ermiş, hukuk müşavirliğinin 2021 bütçesi için 508 bin istendiğini ifade etti.
Ermiş, mahkeme harç ve giderleri için 500 bin, kırtasiye alımları için 4 bin, baskı ve cilt giderleri için 2 bin, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları için de 2 bin lira gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)
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