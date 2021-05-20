Özel İdare, 2020’de 211 milyon harcadı

İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile 2020 yılı bütçesi kesin hesabını görüştü.

Mehmet Bektaş yönetiminde Mayıs ayı olağan 4. Oturumunu yapan İl Genel Meclisi üyeleri Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan iki raporu görüşerek karara bağladı.

Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan ve üyeler tarafından önerge verilmeyen İl Genel Meclisi’nde ilk olarak 2020 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Fehmi Yağlı tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Fehmi Yağlı, 2 milyon 240 bin TL’lik malzemenin; 19 milyon 941 bin TL’lik makine ve cihazın, 17 milyon 976 bin TL’lik taşıtın ve 3 milyon 937 bin 961 TL’lik demirbaşın 2021 yılına devrettiğini belirterek 2020 yılı taşınır kesin hesabının yönetmeliğe uygun olduğunun görüldüğünü söyledi.

Toplantıda daha sonra İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu yine Fehmi Yağlı tarafından okundu. Buna göre İl Özel İdaresi’nin geçen yıl 211 milyon 702 bin TL’lik harcama yaptığı ve gelirler toplamının ise 255 milyon 75 bin TL olduğu belirtildi.

İl Genel Meclisi’nde son olarak ise İl Özel İdaresi’nin 2020 Mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi.



(Haber Merkezi)

