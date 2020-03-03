Özel İdare 2019’da 5.901.119 m2 parke taşı döşedi

Osman Günay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda faaliyet raporu hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak bilgi verirken, toplantıda birim müdürleri de hazır bulundu.

İl Özel İdaresi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 170, 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi 157, Çorum İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi’nde 257 ve hizmet alımından 6 kişi olmak üzere toplam 585 personel bulunduğunu dile getirdi. 2019 yılı özel idare bütçesinin yılsonu itibariyle 303 milyon 294 bin 732 lira 21 Kr. olduğunu anlatan Çıplak, 2019 yılından 2020 yılına devreden bütçenin ise 62 milyon 35 bin 326 lira 33 Kr. olduğunu söyledi.

195,00 km Stabilize yol bakım çalışması gerçekleştirildiğini bunun yanı sıra 124,00 Km malzemeli yol bakım çalışması, 56,00 Km Köy içi stabilize kaplama, 15.00 Km yol iyileştirme çalışması yapıldığını ve bu çalışmaların tamamının İl Özel İdare bütçesinden yapıldığını anlatan Recep Çıplak, KÖYDES programı kapsamında 1084 metre HDPE boru alındığını, 15.60 Km bitümlü karışım yolun da KÖYDES kapsamında yapıldığını ifade etti. Recep Çıplak,” 4.947,50 Km olan yol ağımızda, 2019 yılı sonu itibariyle 43,20 Km Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK), 3.023,90 Km Sathi Kaplama olmak üzere 3.067,10 Km si asfalt, 140,70 Km si köy içi beton parke taşı ve 1.739,70 Km Stabilize yola ulaşılmıştır.

İlimiz Merkez ve İlçe köy yollarında mevcut 5.568.596,00 m2 olan beton parke taşı döşeme işine, 2019 yılında 332.523,00 m2 daha ilave edilmek suretiyle yapılan toplam beton parke taşı alanı 5.901.119,00 m2'ye ulaşmıştır.

759 köyümüzün tamamında, 393 bağlının ise 339’unda şebekeli içme suyu mevcut olup, 54 bağlıda ise çeşmeli içme suyu kullanmaktadır. 759 adet köyümüzün 757 adedinde kanalizasyon tesisi bulunmakta olup, Kanalizasyon tesisi bulunan köy oranı 99,73’tür” dedi.

Öte yandan Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine seçilen üyelerin istifa etmesi nedeniyle asil üyeliğe Fatih Kara, yedek üyeliğe ise Arif Sarıkaya seçildi. (Erkan BAYATLI)