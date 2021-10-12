Özel Hastane’de hasta ziyaretleri

Özel Hastane Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, konukları gezdirirken, çalışmaları ve yeni projeleri hakkında da bilgi verdi.

Ceylan ve beraberindekiler, hastanede tedavi görmekte olan Belediye Meclisi Üyesi Cevdet Yalçınkaya’nın babası Necip Yalçınkaya’yı özel olarak ziyaret edip geçmiş olsun dediler.

(Haber Merkezi)

