Özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırma projesi

Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği tarafından, özel gereksinimli bireylerin topluma entegre edilmesini sağlamaya yönelik bir proje hazırlıyor.

Dernek Başkanı Hasan Özer Gökmen, Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün proje paydaşı olacağını belirterek, bu kurumlarla protokollerin imzalanmakta olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

