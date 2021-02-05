Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Tahir Demir, öğretmenlerin meslekli gelişimlerine yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Gelecek aylarda da devam edecek seminerlere tüm öğretmenlerimiz davetlidir. Ayrıca okullarından uzak kalan aileleriyle çokça zaman geçiren özel gereksinimli öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi programları da Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü’nce hazırlanıyor. Yakın zamanda onlarla ilgili de çalışmalar yürütülecek. Tüm öğretmen ve ailelerimize faydalı çalışmalar olmasını diliyorum” dedi.

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erdal Yılmaz ise özellikle Çorum’da görev yapan öğretmenlerin katılımına sunulan seminerlere Çorum dışından öğretmenlerin ve hatta akademisyenlerin de yoğun ilgisini gördüklerini söyledi.

Seminerler Şubat ve Mart aylarında da devam ederken, Çorum içerisinde kamuda özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin doğrudan katılabileceği seminerlere, Çorum dışından katılım sağlamak isteyen uzmanlar ve öğretmenlerin https://corumram.meb.k12.tr adresinde Özel Eğitimde Akademik Günler sayfasından kayıt olabilecekleri bildirildi.(Haber Merkezi)