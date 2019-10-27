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Özel çocukların at sevinci

Özel Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin organize ettiği gezide, özel gereksinimli bireyler, aileleriyle birlikte Atahan Atlı Spor Kompleksi’ni gezdi.

Özel çocukların at sevinci

Özel Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin organize ettiği gezide, özel gereksinimli bireyler, aileleriyle birlikte Atahan Atlı Spor Kompleksi’ni gezdi.

27 Ekim 2019 Pazar 23:20
Özel çocukların at sevinci

Çorum’da özel bireyler için faaliyetlerini sürdüren Özel Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi düzenlediği sosyal etkinliklerle, verdiği eğitim hizmetiyle özel eğitim alanında büyük başarılara imza atıyor. Özel gereksinimi olan çocukları toplumu kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Özel Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi son olarak özel çocuklarına Atahan Binicilik Tesisi’ni gezdirerek onlara hem hayvan sevgisini kazandırmak hem de toplumsal ve sosyal yaşama uyumu sağlamaları adına farkındalık oluşturdu.

Beden Eğitimi, Fizyoterapist ve tecrübeli çalışanlar eşliğinde ata binerek fiziksel aktivitelerini geliştiren özel gereksinimli çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Çocuklara Tesisi gezdiren Fizyoterapist Sena Gönül Algan tesis hakkında bilgi verdi. Ayrıca Hipoterapist olan S. Gönül Algan Hipoterapi'nin önemi hakkında kısa açıklamasında “Hipoterapi binicilikle çocuk ve yetişkinlerin duruş, denge ve kas yapılarını güçlendiren, duygusal devinimlerini, dikkatlerini geliştiren bir metodudur. Atların tedavide kullanılmasının en önemli sebebi atın ritmik hareketlerinin insan hareketlerine çok yakın olmasıdır. Atın ritmik hareketleri hastanın hedef kaslarını etkiler, hasta düşmemek için içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışır. Böylece doğal bir bilinçlenme başlar, planlama ve hareket kabiliyetini gelişir. Hasta klinik ortamdan uzak, doğal ve kontrollü gelişen bu zevkli eğitime heyecanla cevap verir. Atla terapi yöntemi önem verdiğimiz bir tedavi yöntemidir. Çocuklar ve ailelerimizin mutlulukları, bizleri daha mutlu etti. Bu tür etkinliklere biz kurum olarak büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte geziye katılan aileler, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Atahan Binicilik çalışanlarına ve bu geziyi organize eden Zihin engelliler Alan Öğretmeni Hüseyin Öztürk’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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