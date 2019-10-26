Özel çocuklar kitap ve kahve ile buluştu

Yunus Emre Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte kitap ve kahve severler buluştu. Kitaplar okundu, kahveler yudumlandı. Hitit Üniversitesi öğrencileri de özel çocukları yalnız bırakmadı. Kitaplara ve okumaya dair sohbet gerçekleşti.

Halkın yoğun ilgisiyle de karşılaşılan etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve aileler Coffee And Study ekibinin de kahve ikramı ve ilgisiyle güzel bir gün geçirdi. Kitap okumanın tadına bir kez daha varıldı. Ailelerin ve öğrencilerin memnuniyeti ve mutluluğu ile etkinlik sonlandı.

Sadece akademik başarıya değil sosyal etkinliklere de önem veren Özel Hitit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ailesi, Coffe And Study ekibine teşekkür ederek, bu tarz aktivitelerin devam edeceğinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)