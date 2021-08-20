Özel çocuklar, AHL Park AVM’de gönlünce eğlendi

Açıldığı günden beri Çorum’un yaşam merkezi haline gelen ilimizin tek alışveriş merkezi AHL Park AVM yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da gündem olmayı sürdürüyor.

AHL Park AVM son olarak ilimizdeki özel çocukları özel bir etkinlikte buluşturdu. AHL Park AVM, sosyal sorumluluk alanında yaptığı projelerden birini de özel çocuklar için düzenledi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere ilimizdeki 200 özel çocuk iki gün boyunca AHL Park AVM’de gönüllerince bir gün geçirdi.

Hayatın içinden, dinamik ve misafirperver ruhuyla faaliyetlerini sürdüren ve her gün binlerce misafire ev sahipliği yapan Çorum AHL Park AVM iki gün boyunca özel misafirlerini ağırladı. AHL Park AVM’de doyasıya eğlencenin tadını çıkaran özel çocuklar sinemadan yemeğe çeşitli eğlenceli faaliyetlere katıldılar.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi eğitimcilerin de yer aldığı programda özel çocuklar AVM içerisinde ilk olarak sinemada film izledi, daha sonra ise FunLab’ta lunapark keyfini yaşadı. Özel çocuklar günü Happy Moon’s’ta yemek yiyerek tamamladı.

(Gülbahar TAŞ)

