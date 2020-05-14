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“Özel bireylerimize özel önem veriyoruz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, özel birey Ceren Duman’ı ziyaret etti. 

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:47
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“Özel bireylerimize özel önem veriyoruz”

Kur’an-ı kerim okuma yarışmasında okul birincisi olan Ceren’i tebrik eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, eğitim hayatında başarılar diledi. 
AK Parti olarak özel bireylere özel bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Ahlatcı, Ceren gibi tüm özel bireylerin toplum içerisinde yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için herkesimin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. 
Özel bireylerin geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının işbirliği halinde olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Bu anlamda devlet tarafından özel vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, özel birey istihdamında ciddi artışlar sağlanmıştır. Başta Ceren kardeşim olmak üzere tüm özel vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Tüm özel bireylerimize, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi. 
Ziyarette parti yöneticileri de hazır bulundu. 

(İHA)

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