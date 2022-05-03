Özel bireyleri sevindirdiler
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşmanın ardından çocuklarla bir araya geldi.
Güncel 03.05.2022, 14:32
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Çorum merkez Akkent Mahallesi TOKİ Bölgesi’nde bulunan Sevgi Evlerini ve Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Sevgi Evlerini ziyaret eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın buradaki çocuklar ve engellilerle tek tek bayramlaşarak çocuklar ve engellilerle uzun süre sohbet etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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