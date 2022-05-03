Özel bireyleri sevindirdiler

Çorum merkez Akkent Mahallesi TOKİ Bölgesi’nde bulunan Sevgi Evlerini ve Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Sevgi Evlerini ziyaret eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın buradaki çocuklar ve engellilerle tek tek bayramlaşarak çocuklar ve engellilerle uzun süre sohbet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

