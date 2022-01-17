Özel bireyler gönlünce eğlendi

Sungurlu Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi.

Sungurlu Televizyonu moderatörlerinden Selahattin Ambarkütük’ün organize ettiği ve sponsorluğunu Sungurlulu Sanayici Yavuz Aydın ve Sigortacı Ahmet Yüksel Bellek’in yaptığı geceye, Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülsüm Kahraman sesi ve sazı ile geceye renk kattı.



Programda, hem Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi personelleri hem de engelliler gönüllerince eğlendiler. Program sonunda geceye kattı sağlayanlara plaket takdim edilirken, Sungurlu Televizyonu’da geceye özel ilgi göstererek çekimler yaptı.

Program oyun havası ve halaylarla sona erdi.



(Haber Merkezi)

