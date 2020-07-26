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Özdemir’den Gür’e taziye ziyareti

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’e taziye ziyaretinde bulundu.

Güncel 26.07.2020, 18:47
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Özdemir’den Gür’e taziye ziyareti

Ziyarette geçtiğimiz günlerde annesi Ruziye Gür’ü kaybeden ÇESOB Başkanı Recep Gür’e başsağlığı dileyen Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Ruziye Gür’ün mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

Özdemir ayrıca, Halkbank olarak pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlara sundukları destekler hakkında bilgi verdi. Özdemir, banka olarak esnaf ve sanatkarlara uygun kredi kullandırmada her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Halkbank'ın küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduğunu ifade eden Halil İbrahim Özdemir, bu konuda ÇESOB’la da her zaman karşılıklı diyalog ve işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, "Esnaflarımızın bankanızla alakalı iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Karşılıklı diyalog içinde çalışmanın hizmet kalitesini artıracağından hiç şüphem yok" dedi.(Haber Merkezi)

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