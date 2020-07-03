Öz bölgesi köy yollarının bakım onarımı yapılacak

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı üçüncü toplantısı dün Osman Günay yönetimindeki oturumla gerçekleşti. Toplantıda Mecitözü Hisarkavak Köyü ile birlikte bölgedeki 5-6 köyün yolunun Amasya Göynücek ile bağlantısı bulunduğu ve öz bölgesi denilen bölgedeki köylerin yollarının yol ağına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporunu Ünal Nalçacı üyelerin bilgisine sundu.

Öz bölgesi yollarının yol ağına alınması halinde Amasya Göynücek ile olan 29 kilometrelik yol mesafesinin 17 kilometreye düşeceği ve bu nedenle yol ağına alınması gerektiği yönündeki talebi inceleyen komisyonun raporunu okuyan Nalçacı; “Yol ağına alınması talep edilen yolun hali hazırda İl Özel İdaresi 2. derece yol hizmet ağında bulunduğu, toplam 8 kilometre uzunluğu ve ortalama 4-6 metre genişliğe sahip olduğu, tamamının stabilize kaplama yapıldığı, ancak zamana ve mevsimsel koşullara bağlı olarak yolun bazı kısımlarında bozulmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca TCK Çorum-Amasya karayolunun (öz yolu) Mollacop ayrımından itibaren Mecitözü merkezinin 14 kilometre mesafede olduğu, aynı noktadan itibaren Emirbağı grup yolu üzerinden Mecitözü merkezine ise 27 kilometre mesafede olduğu tespit edilmiştir” dedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Nalçacı, sonuç olarak söz konusu grup yolunun hali hazırda yol ağında olduğundan dolayı Mollacop ayrımından itibaren 13 kilometre yol avantajı sağladığından dolayı stabilize bakımının yapılması, birinci kat asfalt sathi kaplama işinin ise yatırım programlarına alınarak yeterli ödeneğin temin edilmesi halinde yapılmasının uygun olacağı kanaatine vardıklarını sözlerine ekledi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu oybirliğiyle kabul edildi.

(Haber Merkezi)