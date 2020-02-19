Otomotiv gündeme geldiğinde söyleyecek sözümüz hep olacak

Alman şirketinden geçen Aralık ayında yapılan açıklamada, yatırım kararının Şubat ayında verileceği ifade edilmişti.

Yatırım için Manisa’yı seçen Volkswagen, Türkiye’nin teröre karşı sınır ötesi operasyonları üzerine kararsızlık sergilemeye başlamıştı.

Volkswagen yatırımı ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor olmamız, “çok bilen” veya “her şeyi bilen” bazı hemşehriler tarafından yine dudak bükülerek karşılanabilir. “Hıh, otomotiv konusu gündem olunca yine atladılar!” denilebilir.

Hiç kimse kusura bakmasın; biz Çorum için, yüzde bir, hatta binde bir ihtimalin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Çünkü, peşinden koştuğumuz ihtimalin, Çorum’un kaderini değiştireceğini biliyoruz.

Ayrıca, Çorum’un otomotiv sektörü için Anadolu’da en uygun yer olduğu görüşümüzde de ısrarlıyız. Otomotiv sektörünü, Marmara Bölgesi’nden Anadolu’nun içlerine doğru da çekmek gerekiyor, bir. Kuzey-güney ve doğu-batı akslarının kesişme noktasındaki Çorum, coğrafi olarak çok uygun bir konumda, iki.

Ve üçüncüsü, girişimci ruhu ve sanayi altyapısı ile bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma potansiyelini taşıyan Çorum, altın işleme ve makina imalat sektörlerinde sağladığı başarıyı otomotiv ve savunma sanayii alanlarında da tekrarlayabilecek özgüvene ve birikime sahip.

Dolayısıyla, bizim istediklerimiz Çorum’un hakkı olanlardır, hakkından gelebilecekleridir. Ve hatırlatmak isteriz ki, “olmaz canım” deseydik, Çorum, Şeker Fabrikası’na da kavuşamazdı, bölünmüş yol da belki 10 yıl sonra gelirdi. Onun için, kimse bizden pes etmemizi beklemesin.

Mehmet YOLYAPAR