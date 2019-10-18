Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.005
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.4899
EURO
6.4409

Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil ile kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ayşe Şahin (62) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü eşi Cuma Şahin (64) ağır yaralandı.

Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil ile kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ayşe Şahin (62) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü eşi Cuma Şahin (64) ağır yaralandı.

18 Ekim 2019 Cuma 17:45
Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çorum-Yozgat karayolu, Zile-Sungurlu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen İsmail A. (43),  idaresindeki 33 NIN 41 plakalı TIR, kavşakta seyir halindeki Cuma Şahin'in yönetimindeki 60 DE 436 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Cuma Şahin ve eşi Ayşe Şahin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alaca İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayşe Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan sürücü Cuma Şahin'in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 18.10.2019 17:49
İlgili Haberler
'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'
'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'
"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"
"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"
"Başarı kendiliğinden gelmedi"
"Başarı kendiliğinden gelmedi"
Sungurlu’da genel güvenlik ve asayiş uygulaması
Sungurlu’da genel güvenlik ve asayiş uygulaması
Sungurlu'da esnaf gününe yoğun katılım
Sungurlu'da esnaf gününe yoğun katılım
Dodolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Dodolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim