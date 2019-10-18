Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çorum-Yozgat karayolu, Zile-Sungurlu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen İsmail A. (43), idaresindeki 33 NIN 41 plakalı TIR, kavşakta seyir halindeki Cuma Şahin'in yönetimindeki 60 DE 436 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Cuma Şahin ve eşi Ayşe Şahin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alaca İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayşe Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan sürücü Cuma Şahin'in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)