Otomobili içinde kalp krizi geçirdi

Osmancık İncesu Köyü'nden gelme, Küçük Sanayi Sitesi’nde madeni yağ bayii-parçacı Bekir Aytekin'in abisi, Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden eski taksici esnaflarından 3 çocuk babası Hasan Aytekin (67) Osmancık Güney Mahallesi Çorum Caddesi’nde otomobili içerisinde kalp krizi geçirdi.

Dışarıya çıkmaya çalışırken aracın yanına yığılıp kalan Aytekin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans görevlilerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Aytekin, Çorum'a sevk edilmek isterken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hasan Aytekin'in cenazesi Osmancık Asri Mezarlıkta öğleden önce düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)