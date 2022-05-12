Otomobile yaylım ateş: 1 ağır 2 yaralı 

Olay gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 11. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. ve E.T., site içerisinde bulunan işyerleri önünde araç içerisinde oturdukları esnada iddialara göre A.K.'nin daha önceden husumetli olduğu Y.K. ve Ö.K., kardeşler tarafından pompalı tüfeklerle saldırıya uğradılar.

Bulundukları araca yüzlerce saçma isabet eden A.K., vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken arkadaşı E.T., ise dizinden hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyen şahıslar kiralık bir araçla bölgeden kaçtılar.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı A.K., 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alınırken diğer yaralı ise sitede faaliyet gösteren bir esnaf tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Saldırı sonrası kiraladıkları araçla olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sırasında Y.K. ve Ö.K. kardeşler ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonrası şahıslar Ortaköy yolu üzerinde aracı terk ederek yaya olarak kaçtılar. Yapılan aramalar sonucu şüpheli şahıslardan Y.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken kardeşi Ö.K.'nın yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



