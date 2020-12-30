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Otomobile çarpan TIR yol ortasına devrildi

Çorum'da bir otomobil ile çarpışan TIR, kontrolden çıkarak yola yan devrildi.

Güncel 30.12.2020, 20:40
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Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İhsan Ö. idaresindeki yabancı plakalı TIR, Buharaevler kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Z.İ. idaresindeki 19 ABN 196 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, yola yan yatarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken trafik de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayı her iki araç sürücü de yara almadan atlattı. (İHA)

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