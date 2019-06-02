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Otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Öte yandan Çorum-İskilip karayolunun 52'inci kilometresinde de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Kocatürk'ün kullandığı 34 LM 7876 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Halil Kara idaresindeki 19 FC 215 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Kocatürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.(Yusuf ÇINAR)

Otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Öte yandan Çorum-İskilip karayolunun 52'inci kilometresinde de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Kocatürk'ün kullandığı 34 LM 7876 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Halil Kara idaresindeki 19 FC 215 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Kocatürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.(Yusuf ÇINAR)

02 Haziran 2019 Pazar 18:00
Otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
Son Güncelleme: 02.06.2019 19:53
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