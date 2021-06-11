Otomobil trafik levhasına çarptı
Çorum merkezde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde trafik kazası yaşandı.
Güncel 11.06.2021, 20:03
44
Alınan bilgiye göre Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde önceki akşam 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, 19 ACC 299 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak levhasına çarptı.
Araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu.
Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu