Otomobil takla atarak devrildi, anne oğul ölümden döndü

Kaza, Çorum’un Osmancık ilçesi D-100 karayolu Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan K. (25) yönetimindeki 52 AAL 513 plakalı otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada sürücü Serkan K. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Zekiye K. (47) yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan talihsiz anne-oğul Osmancık Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.